Научил ли карантин чего-то украинцев: важное заявление врача

Работая в больнице, он отметил, что ситуация улучшилась. Стало меньше молодых людей обращаться за помощью, а также и уменьшилось количество тяжелых форм заболеваемости. Он также считает, что карантин должен был научить людей более бережно относиться к здоровью не только своему, но и также других людей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Усложнять карантин нет смысла. Главная проблема выхода из карантина — это уважение друг к другу. Если раньше мы могли себе позволить с температурой, выпив жаропонижающее, идти на работу или в гости, то карантин должен был всех научить беречь свое здоровье и близких", - отметил Евгений Дубровский.

Также о добавил, что карантин также научил пациентов обращаться к врачам дистанционно и это, по его мнению большой плюс.

Евгений Дубровский отметил, что ношение масок и перчаток в транспорте недостаточно для того, чтобы не появились новые случаи заражения, ведь даже во время жесткого карантина были случая заражения.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 20 000 случаев заражения COVID-19.