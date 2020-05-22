14:54 22.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244817:labazovych

Научил ли карантин чего-то украинцев: важное заявление врача

Врач-инфекционист Евгений Дубровский поделился своим мнением по поводу выхода страны из карантина.

Научил ли карантин чего-то украинцев: важное заявление врача

Работая в больнице, он отметил, что ситуация улучшилась. Стало меньше молодых людей обращаться за помощью, а также и уменьшилось количество тяжелых форм заболеваемости. Он также считает, что карантин должен был научить людей более бережно относиться к здоровью не только своему, но и также других людей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Усложнять карантин нет смысла. Главная проблема выхода из карантина — это уважение друг к другу. Если раньше мы могли себе позволить с температурой, выпив жаропонижающее, идти на работу или в гости, то карантин должен был всех научить беречь свое здоровье и близких", - отметил Евгений Дубровский.

Также о добавил, что карантин также научил пациентов обращаться к врачам дистанционно и это, по его мнению большой плюс.

Евгений Дубровский отметил, что ношение масок и перчаток в транспорте недостаточно для того, чтобы не появились новые случаи заражения, ведь даже во время жесткого карантина были случая заражения.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 20 000 случаев заражения COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: представлен список Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО) Когда в Украине откроют бассейны: стала известна дата Что с подготовкой украинских спортсменов во время карантина: министр рассказал о ситуации
Проишествия
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив