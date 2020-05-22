Когда в Украине откроют бассейны: стала известна дата

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге рассказал о дате открытия бассейнов и спортивных комплексов. Он отметил, что уже с первого июня пловы и простые желающие снова смогут посещать бассейны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"Нами было принято решение, что начиная с 1 июня будет возобновлена работа спортивных комплексов, фитнес-центров вместе с бассейнами", - отметил министр здравоохранения Украины.

При этом он добавил, что соответствующие решение о смягчении карантинных мер или наоборот ужесточении их принимаются на основании рекомендациями как украинских эпидемиологов, так и рекомендациями эпидемиологоических институтов мира.В

Напомним, что сегодня, 22 мая начался очередной этап выхода Украины из карантина. В частности, в некоторых регионах страны позволили возобновить работу общественного, а уже с 25 мая должны открыться детские садики.

Напомним, что согласно последней статистике в Украине зафиксировано более 20 000 подтвержденных случаев COVID-19.