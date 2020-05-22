08:51 22.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Готова ли Украина к второй волне коронавируса: что изменится

Многие эксперты предрекают, что не удастся избежать второй волны коронавирусной инфекции. Однако будет ли готова Украина к такому сценарию?

Готова ли Украина к второй волне коронавируса: что изменится

Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, сможет ли украинская медицинская система справится с возможной второй волной коронавируса. Он отметил, что при первой волне никто не знал, что это за вирус и как его локализировать, сейчас есть больше знаний и борьбе с COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Ни одна страна мира не знала, по какому сценарию будет развиваться распространение вируса. Сейчас есть понимание, какие меры эффективны, и когда мы внедряем адаптивный карантин, мы запускаем определенные меры смягчения по определенным сферам экономики", - отметил Ляшко.

Также он добавил, лаборатории также будут более качественно подготовлены для возможной второй волны заболеваемости. Он также отметил, чтоВ  если болезнь останется на год, то можно будет определить эпидемиологический порог для каждой из областей.

Напомним, чтоВ  по вчерашним данным в Украине зафиксировано почти 20 000 случаев COVID-19.


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