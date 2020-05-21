Три важных правила, которые обязательно нужно выполнять после снятия карантина: запомните их

Напомним, что в Украине с 22 мая должен заработать общественный транспорт, а уже с 25 чысла должны заработать детские садики и возобновиться работа метрополитена.

"Если люди не будут придерживаться элемент правил, можно ожидатьВ новой вспышки. Никто не отменяет трех простых правил: дистанция, чистые руки и масочный режим", — цитирует Лапия УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также врач-инфекционист отметила, что на улице можно не бояться коронавируса, однако в зонах, где пересекается большое количество людей: транспорт и магазины, нужно придерживаться ограничений.

"Это в интересах и собственников, например, торговых центров: чтобы иметь бизнес, они не должны закрываться. А закрывать будут, если увеличится количество заболевших", -отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки резко увеличилось количество новых случаев коронавирусной инфекции. В общей сложности в стране почти 20 000 случаев заражения COVID-19.