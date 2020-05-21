Прогноз погоды снова удивит украинцев: чего ждать на ближайшие выходные

Мая, который раньше был весьма теплым месяцем в Украине, заставил некоторых наших граждан включать отопление на ночь, ведь погода действительно была весьма прохладной. При этом в ближайшие дни ситуация не изменится. В ближайшие дни стоит ожидать заморозки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура почвы в Западных регионах Украины и Киевской области опустится до нуля градусов. Температура начнет снижаться с четверга, 21 мая. При этом заморозки продлятся до конца текущей недели.

Первый уровень опасности (желтый) будет действовать 21-23 мая ночью в западных, а также 21 мая в северных областях. Там на поверхности почвы, а в Карпатах местами и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус трех градусов.

Заморозки на поверхности почвы от нуля до минус двух ожидаются 21 мая ночью по Киевской области.

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