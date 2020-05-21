12:36 21.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Прогноз погоды снова удивит украинцев: чего ждать на ближайшие выходные

Хотя на календаре уже практически конец мая украинцы все еще не увидели действительно теплой погоды в этом году. И это все не из-за карантина.

Прогноз погоды снова удивит украинцев: чего ждать на ближайшие выходные

Мая, который раньше был весьма теплым месяцем в Украине, заставил некоторых наших граждан включать отопление на ночь, ведь погода действительно была весьма прохладной. При этом в ближайшие дни ситуация не изменится. В ближайшие дни стоит ожидать заморозки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Государственной служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так по прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура почвы в Западных регионах Украины и Киевской области опустится до нуля градусов. Температура начнет снижаться с четверга, 21 мая. При этом заморозки продлятся до конца текущей недели.

Первый уровень опасности (желтый) будет действовать 21-23 мая ночью в западных, а также 21 мая в северных областях. Там на поверхности почвы, а в Карпатах местами и в воздухе ожидаются заморозки от нуля до минус трех градусов.

Заморозки на поверхности почвы от нуля до минус двух ожидаются 21 мая ночью по Киевской области.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на лето в Украине.


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