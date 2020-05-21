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Новая статистика заражения коронавирусом: ситуация ухудшается

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции заявил, что мир должен пройти долгий путь, прежде чем можно будет сказать, что пандемия COVID-19 побеждена.

Новая статистика заражения коронавирусом: ситуация ухудшается

- За последние 24 часа ВОЗ получила информацию о 106 000 новых случаев коронавирусной инфекции. Это самый большой ежедневный прирост числа инфекций с начала эпидемии. Почти две трети этих случаев были выявлены только в четырех странах, - сказал Гебрейесус в среду на пресс-конференции.

Большинство инфекций было зарегистрировано в США, России, Бразилии и Индии. Глава ВОЗ предупредил, что предстоит еще долгий путь, прежде чем мир сможет сказать, что пандемия COVID-19 завершена.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

По мнению экспертов ВОЗ, реальное количество инфицированных намного выше, поскольку во многих странах уровень тестов низкий, что снижает официальные данные.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, представленным на веб-сайте gisanddata.maps, более пяти миллионов человек были инфицированы SARS-CoV-2, и более 328 000 умерли в результате COVID-19.

Worldmeters.info предоставляет немного другие данные. По его данным, наибольший ежедневный прирост новых случаев был зафиксирован 24 апреля - 101 884.


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