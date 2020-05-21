Чем грозит снятие карантинных мер в Украине - ответ эксперта

Эксперт поделился мнением, чем грозит смягчение карантинных мер в Украине. С 22 мая начнется очередной этап снятия ограничений.
Инфекционист Татьяна Логинова поделилась своим мнением по поводу того, к чему может привести снятие карантинных сер. Она отметила, что вполне реально может наступить повышения показателя новых случаев заражения.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
"У меня такое мнение, что действительно может быть повышение заболеваемости. Во-первых, проходят общегородские мероприятия, например, День Киева, люди интересуются и соскучились по таким мероприятиями и могут быть опрометчивыми, не пользоваться масками", - отметила эксперт.
Также врач добавила, что не нужно отменять некоторые карантинные меры, которые помогают не распространять вирус. В первую очередь речь идет о масочном режиме. Также она отметила, что работодателям нужно создать гибкий график работы, чтобы часть людей приходила на 8:00, кто-то на 9:00, а кто-то на 10:00. Тогда в общественном транспорте будет меньшее скопление людей.
Ранее мы сообщали, что по последним данным в стране зафиксировано почти 20 000 случаев заражения COVID-19.