Кто больше всего подвержен коронавирусу: новые результаты исследования

Данные анализируются за период с 28 января по 4 апреля. Исследование было проведено учеными из Оксфордского университета, а результаты были опубликованы в журнале. Пациенты были госпитализированы с COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой BBC.

По словам исследователей, люди в возрасте от 40 до 65 лет оказались наиболее уязвимыми для коронавируса. Было относительно мало инфицированных детей (около 5% по сравнению с 18,5% людей в возрасте от 40 до 64 лет). Среди мужчин 18% имели положительный тест на коронавирус по сравнению с 13 процентами женщин.

Еще один важный вывод, который можно сделать из отчета ученных, положительный результат теста также был четко связан с двумя основными заболеваниями: хроническим заболеванием почек и ожирением.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 19 000 подтвержденных случаев COVID-19.