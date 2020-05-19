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Несмотря на смягчения в Украине продлят карантин и после 22 мая: стала известна новая дата

Несмотря на смягчения некоторых карантин мер уже 22 мая, а также 25 числа этого месяца, карантин в Украине все-таки продлят.

Несмотря на смягчения в Украине продлят карантин и после 22 мая: стала известна новая дата

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, что карантинные меры в Украине могут продлить еще на месяц – до 22 июня. Однако он добавил, что в этот период будет действовать уже больше адаптивный карантин, где местные власти смогут сами ужесточать или ослаблять ограничения.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Сейчас мы отслеживаем динамику по Польше - наиболее похожий на нас сценарий, мы похожи по количеству тестирований. Поэтому на плато мы будем находиться. Но мы не можем учитывать сезонность. Мы не понимаем, как будет вести себя вирус летом в наших условиях. Поэтому вопрос в том, что мы говорим, что мы до 22 июня будем продлевать карантин", - рассказал Ляшко в эфире "Сніданку з 1+1".

При этом главный санитарный рвач страны отметил, что если будут существенное сокращение новых случаев заболеваемости, то карантин могут отменить и ранее, чем 22 июня. Он добавил, что после 22 мая Кабинет министров намерен ввести в Украине адаптивный карантин.

Напомним, что по последним данным в Украине 18 876 случаев заражения COVID-19.


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