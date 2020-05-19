Кто в первую очередь сможет получить вакцину от коронавируса: многим придется ждать своей очереди

По словам главы Европейского агентства по лекарственным средствам Гвидо Раси сначала одним сделают вакцинацию, а другим придется ждать. Вакцина COVID-19 еще не была изобретена, но уже известно, что широкая доступность препарата может быть проблемой. Производственные мощности фармацевтических компаний были в основном перенесены за пределы Европы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

По словам директора Европейского агентства по лекарственным средствам, должна быть разработана модель относительно того, кто будет вакцинирован первым. Модель введения вакцины будет основываться главным образом на вакцинации тех, кто в ней больше всего нуждается. По словам главы EMA, вышеупомянутая модель должна быть одинаковой во всем Европейском союзе, и желательно также за его пределами. Принятие общей системы вакцинации при ограниченной доступности вакцины создаст первый круг иммунитета.

Однако неизвестно, кто именно должен быть вакцинирован в первую очередь. Можно предположить, что это будут люди, которые из-за своего возраста или состояния здоровья имеют пониженный иммунитет и могут подвергаться серьезному заболеванию COVID-19.

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