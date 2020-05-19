13:54 19.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244764:labazovych

Кто в первую очередь сможет получить вакцину от коронавируса: многим придется ждать своей очереди

Ведется международная мобилизация для разработки вакцины для COVID-19. Хотя вакцина против коронавируса еще не доступна, уже говорят, что ее может быть недостаточно для всех.

Кто в первую очередь сможет получить вакцину от коронавируса: многим придется ждать своей очереди

По словам главы Европейского агентства по лекарственным средствам Гвидо Раси сначала одним сделают вакцинацию, а другим придется ждать. Вакцина COVID-19 еще не была изобретена, но уже известно, что широкая доступность препарата может быть проблемой. Производственные мощности фармацевтических компаний были в основном перенесены за пределы Европы.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

По словам директора Европейского агентства по лекарственным средствам, должна быть разработана модель относительно того, кто будет вакцинирован первым. Модель введения вакцины будет основываться главным образом на вакцинации тех, кто в ней больше всего нуждается. По словам главы EMA, вышеупомянутая модель должна быть одинаковой во всем Европейском союзе, и желательно также за его пределами. Принятие общей системы вакцинации при ограниченной доступности вакцины создаст первый круг иммунитета.

Однако неизвестно, кто именно должен быть вакцинирован в первую очередь. Можно предположить, что это будут люди, которые из-за своего возраста или состояния здоровья имеют пониженный иммунитет и могут подвергаться серьезному заболеванию COVID-19.

Ранее мы сообщали, что 22 мая начнется второй этап выхода Украины из карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Передают ли коты и собаки коронавирус - заявление ветеринара Как будет в Киеве работать метрополитен после восстановления работы: что нужно знать Несмотря на смягчения в Украине продлят карантин и после 22 мая: стала известна новая дата Коронавирус в Украине: обновленная статистика за 19 мая
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив