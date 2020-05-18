14:10 18.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Важное изменении в Google Chrome: что ждет пользователей

Chrome будет блокировать рекламу, которая потребляют слишком много энергии от аккумулятора устройства и значительно нагружают процессор. Изменения вступят в силу с августа и также будут распространяться на спонсируемые материалы.

Важное изменении в Google Chrome: что ждет пользователей

Google Chrome изменит свою политику показа объявлений с августа. Браузер будет блокировать всю рекламу, которая использует батарею устройства, процессор и сетевое соединение слишком выше нормы.

Об этом пишет УРА-Информ.

Процент этого вида рекламы не слишком высок - 0,3 процента из всех материалов. Тем не менее, это содержимое очень энергозатратно, на него приходится 28 процентов потребления процессора, связанного с отображением рекламы. Следовательно, они могут вызвать замедление работы и более быстрое потребление батареи.

Согласно информации Google, спонсируемые элементы смогут использовать максимум 4 мегабайта из интернет-пакета или загружать процессор устройства через любые 30 секунд или 60 секунд от общего потребления ЦП в течение 15 секунд.

В ближайшее время будут проводиться тесты блокировки плохо разработанной рекламу, которая потребляет слишком много ресурсов с пользовательских устройств. Эти типы объявлений включают вредоносное ПО, связанное с майнингом криптовалют.

Ранее мы сообщали, что Google Play заблокировал популярные приложения.


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