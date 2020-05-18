13:29 18.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сработал ли в Украине карантин - мнение эксперта

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока поделился своим мнением по поводу того, сработал ли в Украине карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса в мире.

Сработал ли в Украине карантин - мнение эксперта

Эксперт отметил, что карантин в стране сработал, ведь медицинская система продолжает справляться с количеством пациентов, которые заразились COVID-19.

"На данный момент медицинская система справляется со вспышкой вируса, и не все койки в реанимации заняты. Это говорит о том, что карантин сработал. Но теперь мы должны динамично работать, увеличивать для людей возможность выйти на работу", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом по мнению Иван Сороки, Министерство здравоохранения должно улучшать противоэпидемиологические меры. Также эксперт добавил, что на данный момент в стране не хватает лабораторных центров, которые могли бы делать тесты на коронавирус.

Также Сорока назвал болевой точкой украинской медицины. Он считает, что это плохая подготовка к вирусным инфекциям, нету индивидуальной защиты, старые стационары. Ведь 30 процентов из всех заболевших – это медики.

Ранее мы сообщали, что поВ последних данных в Украине зафиксировано более 18 500 случаев COVID-19.


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