Сработал ли в Украине карантин - мнение эксперта

Президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока поделился своим мнением по поводу того, сработал ли в Украине карантин, который был введен из-за пандемии коронавируса в мире.
Эксперт отметил, что карантин в стране сработал, ведь медицинская система продолжает справляться с количеством пациентов, которые заразились COVID-19.
"На данный момент медицинская система справляется со вспышкой вируса, и не все койки в реанимации заняты. Это говорит о том, что карантин сработал. Но теперь мы должны динамично работать, увеличивать для людей возможность выйти на работу", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.
При этом по мнению Иван Сороки, Министерство здравоохранения должно улучшать противоэпидемиологические меры. Также эксперт добавил, что на данный момент в стране не хватает лабораторных центров, которые могли бы делать тесты на коронавирус.
Также Сорока назвал болевой точкой украинской медицины. Он считает, что это плохая подготовка к вирусным инфекциям, нету индивидуальной защиты, старые стационары. Ведь 30 процентов из всех заболевших – это медики.
Ранее мы сообщали, что поВ последних данных в Украине зафиксировано более 18 500 случаев COVID-19.