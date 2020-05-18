Позволят ли украинцам купаться в морях и реках из-за коронавируса - ответил Ляшко

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга рассказал, что Министерство здравоохранения позволит украинцам купаться летом в море и реках.

"Мы провели определенные консультации с Институтом эпидемиологии и инфекционных болезней и специалисты подтвердили, что морская соль и ультрафиолетовое излучение уничтожает возбудитель коронавируса", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он также добавил, что в пресных водоемах инфекция может выживать, в тоже время по данным ученых, в реках с проточной водой инфицироваться достаточно сложно. Для этого нужен очень тесный контакт двух человек.

Виктор Ляшко отметил, что Министерство здравоохранения Украины позволит купаться в морях и реках при определенных условиях. Их не должны посещать люди из группы риска, то есть пожилые и с хроническими болезнями. Также должно быть социальное расстояние – два метра и личная гигиена.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине более 18 500 подтвержденных случаев COVID-19.