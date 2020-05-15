Топ-3 направления для отдыха этим летом: на что обратить внимание украинцам

Эксперт считает, что в этом году прогнозируется три очень мощных внутренних направления: Черноморское побережье, Карпаты и Приазовье. При этом по последнему он отметил, что это недорогое направление, однако весьма интересное.

"А продукт, который будет пользоваться спросом — это зеленый экологический туризм, сельские усадьбы. Их в Украине уже более тысячи, и в этом году они уже забронированы почти на весь июнь", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой Сегодня.

Также глава Ассоциации индустрии гостеприимства рассказал об уровне качества отдыха для туристов в Украине. Эксперт отметил, что нужно, во-первых, обучать соответствующему сервису, чем и занимается Ассоциации индустрии гостеприимства. Он отметил, что в Украине даже не было культуры обучения этого.

"Кроме того, если бы вы, например, в 79 году приехали в Турцию, когда там еще не действовал закон о поощрении туризма, вы бы увидели, что сервиса там тоже нет", - отметил эксперт.

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