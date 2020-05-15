16:01 15.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244731:labazovych

Топ-3 направления для отдыха этим летом: на что обратить внимание украинцам

Глава Ассоциации индустрии гостеприимстваВ Александр Лиев рассказал какие напрямки стоит рассмотреть украинцам во время летнего отпуска в этом году внутри страны.

Топ-3 направления для отдыха этим летом: на что обратить внимание украинцам

Эксперт считает, что в этом году прогнозируется три очень мощных внутренних направления: Черноморское побережье, Карпаты и Приазовье. При этом по последнему он отметил, что это недорогое направление, однако весьма интересное.

"А продукт, который будет пользоваться спросом — это зеленый экологический туризм, сельские усадьбы. Их в Украине уже более тысячи, и в этом году они уже забронированы почти на весь июнь", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой Сегодня.

Также глава Ассоциации индустрии гостеприимства рассказал об уровне качества отдыха для туристов в Украине. Эксперт отметил, что нужно, во-первых, обучать соответствующему сервису, чем и занимается Ассоциации индустрии гостеприимства. Он отметил, что в Украине даже не было культуры обучения этого.

"Кроме того, если бы вы, например, в 79 году приехали в Турцию, когда там еще не действовал закон о поощрении туризма, вы бы увидели, что сервиса там тоже нет", - отметил эксперт.

Ранее мы писали о том, какие страны первыми откроют свои границы для украинцев.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус "бьет" также по почкам - что нужно знать о новых исследованиях Кто первым откроет свои границы для Украины после карантина - ответ эксперта Как такое могло произойти: новорожденные близнецы имеют разных отцов Стоит ждать коварного плана от России, который не будет выгоден для Украины - эксперт
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив