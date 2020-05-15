МОЗ поделилось приятной новостью в борьбе с коронавирусом: что нужно знать

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время сегодняшнего брифинга сообщил, что за предыдущие сутки в Украине сделали рекордное число тестирований методом ПЦР за все время - В 8 996 исследований. Больше всего новых случаев зафиксировано в Черновицкой области – 84. В общей сложности за 24 часа – 483.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Страну.

Также Максим Степанов рассказал о ситуации с вторым этапом внедрения медицинской реформы в Украине. Он отметил, что уже с первого июля заработная плата украинских медиков должна увеличиться на 50 процентов. Также он отметил, что доплаты за пациентов не должны быть отменены, ведь это важный фактор повышения уровня труда.

Министр также рассказал, что в среднем зарплата медиков в Украине на уровне шести-семи тысяч, что является одной из самых маленьких в стране среди всех профессий.

Ранее мы сообщали о том, когда украинские медики наконец-то получат обещаные надбавки за борьбу с коронавирусом.