Коронавирус "бьет" также по почкам - что нужно знать о новых исследованиях

Специалисты Northwell Health сообщают в журнале Kidney International, что среди первых 5 499 пациентов с COVID-19, поступивших в эту больницу с 1 марта по 5 апреля 2020 года, 36,6% имели острую почечную недостаточность. Диализ, то есть связь с так называемой искусственной почкой, потребовалась 14,3 процентам пациентов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Специалисты из других больниц также сообщили о проблемах с почками у пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Доктор Кенар Джавери из Northwell Health утверждает, что более 37 процентов пациентов с острой почечной недостаточностью имели это заболевание на момент поступления в больницу или она развилась в течение следующих 24 часов.

У других пациентов болезнь развивалась позже, например, когда подключали к аппаратам ШВЛ.

Ранее мы сообщали, что от коронавирусной инфекции в мире уже умерло более 300 000 человек.