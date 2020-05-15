Коронавирус "бьет" также по почкам - что нужно знать о новых исследованиях

Одна треть пациентов с болезнью COVID-19 страдает от острой почечной недостаточности, и 14% даже требуется диализ, - замечают специалисты из Нью-Йорка. Они добавляют, что причиной этого является довольно серьезное течение болезни. Однако больницы должны быть готовы к этому.
Специалисты Northwell Health сообщают в журнале Kidney International, что среди первых 5 499 пациентов с COVID-19, поступивших в эту больницу с 1 марта по 5 апреля 2020 года, 36,6% имели острую почечную недостаточность. Диализ, то есть связь с так называемой искусственной почкой, потребовалась 14,3 процентам пациентов.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
Специалисты из других больниц также сообщили о проблемах с почками у пациентов, инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2. Доктор Кенар Джавери из Northwell Health утверждает, что более 37 процентов пациентов с острой почечной недостаточностью имели это заболевание на момент поступления в больницу или она развилась в течение следующих 24 часов.
У других пациентов болезнь развивалась позже, например, когда подключали к аппаратам ШВЛ.
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