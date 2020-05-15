Как такое могло произойти: новорожденные близнецы имеют разных отцов

Один из жителей Пекина случайно узнал, что один из близнецов, рожденных его женой, не его. Тестирование ДНК является стандартной практикой в Китае, которое в этом случае показал, что у братьев-близнецов есть два разных отца.
"Такой случай встречается один раз на 10 миллионов родов", - сказал китайский доктор Дэн Яджуна. - Прежде всего, женское тело должно производить две яйцеклетки вместо одного. Во-вторых, женщина должна общаться с двумя мужчинами за очень короткое время. Тогда такое явление возможно", - сказал он в интервью.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на China News Weekly.
По мнению европейских врачей такая возможность встречается только у 5 процентов из всех рожденных близнецов. Профессор генетики Павел Козиол считает, что сперма в организме женщины может сохраняться до 7 дней после полового акта. Риск повторного оплодотворения возрастает, когда у женщины два разных партнера.
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