Как такое могло произойти: новорожденные близнецы имеют разных отцов

"Такой случай встречается один раз на 10 миллионов родов", - сказал китайский доктор Дэн Яджуна. - Прежде всего, женское тело должно производить две яйцеклетки вместо одного. Во-вторых, женщина должна общаться с двумя мужчинами за очень короткое время. Тогда такое явление возможно", - сказал он в интервью.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на China News Weekly.

По мнению европейских врачей такая возможность встречается только у 5 процентов из всех рожденных близнецов. Профессор генетики Павел Козиол считает, что сперма в организме женщины может сохраняться до 7 дней после полового акта. Риск повторного оплодотворения возрастает, когда у женщины два разных партнера.

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