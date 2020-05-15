14:21 15.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244728:labazovych

Как такое могло произойти: новорожденные близнецы имеют разных отцов

Один из жителей Пекина случайно узнал, что один из близнецов, рожденных его женой, не его. Тестирование ДНК является стандартной практикой в ​​Китае, которое в этом случае показал, что у братьев-близнецов есть два разных отца.

Как такое могло произойти: новорожденные близнецы имеют разных отцов

"Такой случай встречается один раз на 10 миллионов родов", - сказал китайский доктор Дэн Яджуна. - Прежде всего, женское тело должно производить две яйцеклетки вместо одного. Во-вторых, женщина должна общаться с двумя мужчинами за очень короткое время. Тогда такое явление возможно", - сказал он в интервью.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на China News Weekly.

По мнению европейских врачей такая возможность встречается только у 5 процентов из всех рожденных близнецов. Профессор генетики Павел Козиол считает, что сперма в организме женщины может сохраняться до 7 дней после полового акта. Риск повторного оплодотворения возрастает, когда у женщины два разных партнера.

Ранее мы сообщали, что в США появляются случаи загадочного заболевания, связанного с коронавирусом у детей.


Поделиться

Читайте также:
 
Стоит ждать коварного плана от России, который не будет выгоден для Украины - эксперт Сенсационная новость: лучший клуб Украины хочет выступать в чемпионате Польши МОЗ поделилось приятной новостью в борьбе с коронавирусом: что нужно знать Что с детскими садиками в Украине: когда будет принято важное решение
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив