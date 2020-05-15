17:48 15.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Как долго Украина будет выходить из карантина - ответ Степанова

В Украине уже 22 мая должен начаться второй этап выхода страны из карантина. Однако на данный момент неизвестно, когда может наступить третий этап.

Как долго Украина будет выходить из карантина - ответ Степанова

Более подробно об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что каждый следующий этап может начинаться каждые десять дней. При этом он отметил, что к каждому отдельному этапу есть свои критерии. Среди них - сравнение случаев заболеваемости семь дней к семи предыдущим дням и насколько заполнены больницы пациентами с коронавирусом.

"22 мая у нас этап, на котором мы можем разрешить работу детсадов, гостиниц, транспорта, проведения определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются", - цитирует Степанов Ура-Информ со ссылкой на ВВС Украина.

Он добавил, что если все будет идти без резких скачков заболеваемости, то каждые десять дней Украина может переходить на следующий этап карантинных мер.

Ранее мы сообщали, что первая страна в Европе уже победила коронавирус.


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