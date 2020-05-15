11:57 15.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что с детскими садиками в Украине: когда будет принято важное решение

Стало известно, когда будет принято решение по поводу возможного открытия детских садиков в Украине. Решение должны принять уже на следующей недели.

Что с детскими садиками в Украине: когда будет принято важное решение

Исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала, что на очередном заседании Кабинета министров 20 мая будет принято решение по поводу открытия дошкольных детских учреждений.

"Решение будет принимать правительство Украины с учетом эпидемиологической ситуации. Сейчас этот вопрос обсуждается, готовим так называемый "коронавирусный протокол", чтобы обеспечить безопасность как детей, так и воспитателей", - цитирует Мандзий Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также она добавила, что итоговое решение будут принимать в каждом регионе, учитывая эпидемиологическую ситуацию.

Любомира Мандзий отметила, что на данном этапе нужно подготовить сами учреждения, ведь нужно обеспечить их антисептиками и другими средствами защиты.

Также исполняющая обязанности министра отметила, что уже к понедельнику должен быть разработаны нормы работы детсадов в Украине. При этом Украина будет смотреть на опыт европейских стран в этом вопросе.

Ранее стала известна дата открытия театров и кинотеатров в Украине.


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