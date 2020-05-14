16:05 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Нас ждет еще две волны коронавируса до 2022 года: доклад военных

Доклад испанских сухопутных войск предсказывает две новые волны пандемии коронавируса к 2022 году. Согласно отчету, общество никогда не приобретет "100% иммунитет" к вирусу, и в крупных городах риск заражения SARS-CoV-2 будет самым большим.

Нас ждет еще две волны коронавируса до 2022 года: доклад военных

Вторая ожидаемая волна эпидемии должна состояться между 21 ноября 2020 года и 21 февраля 2021 года, а третья - между 21 ноября 2021 года и 21 февраля 2022 года.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на PAP.

В документе утверждается, что "для восстановления нормальной работы потребуется от одного до полутора лет". По словам военных, число зараженных людей, вероятно, уменьшится этим летом, потому что "жара замедлит распространение вируса, но не остановит его полностью". Согласно отчету, к январю-февралю 2022 года эффективной вакцины против вируса не будет.

По мнению авторов документа, вторая волна заражения будет меньше, чем нынешняя, из-за "более высокого уровня социального иммунитета, большего количества защитных мер и более быстрого реагирования", а "третья вероятная волна будет еще меньше из-за доступности вакцины и новых методов лечения".

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине будет введен второй этап ослабления некоторых карантинных мер.


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