Коронавирус может никогда не исчезнуть - шокирующее заявление эксперта ВОЗ

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майк Райан заявил в среду на видеоконференции, что SARS-CoV-2 может быть эндемичным, как и в случае с ВИЧ. Он вновь призвал мир к "огромным усилиям" в борьбе с пандемией.
"В настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько на стадии клинических испытаний", - сказал Райан.
Он добавил, что эксперты сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь найти 100-процентную эффективную вакцину.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.
"Важно положить карты на стол: этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах и может никогда не исчезнуть", - сказал он.
"Я думаю, что мы должны быть реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Не следует давать никаких обещаний и указывать даты. Эта болезнь может превратиться в длительную проблему или может внезапно исчезнуть, - добавил он.
"В мире предстоит пройти долгий и долгий путь в борьбе с пандемией", - сказал Райан, добавив, что риск заражения остается очень высоким "на национальном, региональном и глобальном уровнях".
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