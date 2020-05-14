Коронавирус может никогда не исчезнуть - шокирующее заявление эксперта ВОЗ

"В настоящее время разрабатывается более 100 потенциальных вакцин, в том числе несколько на стадии клинических испытаний", - сказал Райан.

Он добавил, что эксперты сталкиваются с огромными трудностями, пытаясь найти 100-процентную эффективную вакцину.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

"Важно положить карты на стол: этот вирус может стать еще одним эндемическим вирусом в наших сообществах и может никогда не исчезнуть", - сказал он.

"Я думаю, что мы должны быть реалистами, и я не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет. Не следует давать никаких обещаний и указывать даты. Эта болезнь может превратиться в длительную проблему или может внезапно исчезнуть, - добавил он.

"В мире предстоит пройти долгий и долгий путь в борьбе с пандемией", - сказал Райан, добавив, что риск заражения остается очень высоким "на национальном, региональном и глобальном уровнях".

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине должен начаться второй этап выхода страны из карантина.