09:23 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда возобновит работу общественный транспорт: Ляшко назвал сроки

Все больше украинцев ожидает восстановления работы общественного транспорта, ведь с 11 мая возобновило работу много заведений и теперь нужно как-то добираться на работу.

Когда возобновит работу общественный транспорт: Ляшко назвал сроки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в начале июня планируется возобновить работу общественного транспорта и междугородние перевозки, однако все будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он также отметил, что на данный момент Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры и Министерство экономики совместно разрабатывают план возобновления общественного транспорта.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинское Радио.

"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", — сказал Ляшко.

При этом он добавил, что речь идет комплексном возобновлении транспорта, как общественного, так и междугороднего, так и метро. Ляшко также отметил, что метро могут запустить на третьем этапе, но каждый отдельный город может после этого дополнительно открыть или не открыть метрополитен.

Ранее мы сообщали, что Кабмин 13 мая еще ослабил некоторые карантинные меры.


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