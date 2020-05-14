Когда возобновит работу общественный транспорт: Ляшко назвал сроки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в начале июня планируется возобновить работу общественного транспорта и междугородние перевозки, однако все будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране. Он также отметил, что на данный момент Министерство здравоохранения, Министерство инфраструктуры и Министерство экономики совместно разрабатывают план возобновления общественного транспорта.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинское Радио.

"Сейчас рассматриваем, что общественный транспорт будет открыт во втором или третьем этапе. На третьем этапе 100% будем открывать, если не будет осложнений эпидемиологической ситуации", — сказал Ляшко.

При этом он добавил, что речь идет комплексном возобновлении транспорта, как общественного, так и междугороднего, так и метро. Ляшко также отметил, что метро могут запустить на третьем этапе, но каждый отдельный город может после этого дополнительно открыть или не открыть метрополитен.

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