Когда в Украине откроют театры и кинотеатры: стала известна дата

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана ФоменкоВ рассказала, что кинотеатры, театры и концертные залы смогут возобновить работу только на четвертом-пятом этапе выхода из карантина. По прогнозам это может быть июль.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина", - цитирует Фоменко Ура-Информ со ссылкой на УНИАН.

И.о. министра культуры и информационной политики добавила, что кинотеатры, театры и концертные залы будут открываться в последнюю очередь, когда будут фактически сняты все ограничения.

Несмотря на то, что по предварительным данным это может быть июль, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине начнется второй этап выхода страны из карантина.