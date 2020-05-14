16:55 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244717:labazovych

Когда в Украине откроют театры и кинотеатры: стала известна дата

В Украине помалу снимают карантинные ограничения. Второй этап запланирован на 22 мая. Однако развлекательные комплексы, в том числе кинотеатры, пока не планируют открывать.

Когда в Украине откроют театры и кинотеатры: стала известна дата

И.о. министра культуры и информационной политики Светлана ФоменкоВ рассказала, что кинотеатры, театры и концертные залы смогут возобновить работу только на четвертом-пятом этапе выхода из карантина. По прогнозам это может быть июль.

"В настоящее время мы, даже не столько мы, сколько главный санитарный врач, не видим возможным открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. По подсчетам и нашим дискуссиям, мы думаем, что это уже примерно четвертый-пятый этапы выхода из карантина", - цитирует Фоменко Ура-Информ со ссылкой на УНИАН.

И.о. министра культуры и информационной политики добавила, что кинотеатры, театры и концертные залы будут открываться в последнюю очередь, когда будут фактически сняты все ограничения.

Несмотря на то, что по предварительным данным это может быть июль, все будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине начнется второй этап выхода страны из карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Умерла австрийская принцесса: ей вскоре должно было исполниться 32 Складные велосипеды: особенности конструкции и преимущества эксплуатации Как с помощью чехлов для мебели обновить интерьер в доме Нас ждет еще две волны коронавируса до 2022 года: доклад военных
Проишествия
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив