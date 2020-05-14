Кабмин принял решение по вещевым рынкам: позволят ли им работать

На сегодняшнем внеочередном заседании Правительство приняло решение возобновить работу непродовольственных рынков. Однако есть одно условие – соблюдение санитарно-эпидемических мер безопасности, которые действуют в стране во время карантина.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что такое постановление Кабинета министров позволит украинцам получить полное торговое обслуживание, так как смогут заработать непродовольственные рынки.

Такие рынки будут работать при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности, которые на данный момент действуют в продовольственных магазинах и рынках.

На сегодняшнем совещании по противодействию распространения коронавируса в Украине Владимир Зеленский заявил, что нужно открыть непродуктовые рынки.

Ранее стало известно, когда в Украине смогут отрыться кинотеатры, театры и концертные залы.