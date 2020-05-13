11:12 13.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине нет карантина, а есть "коза" - сенсационное заявление эксперта

Весьма интересное мнение заявил врач-инфекционист Юрий Жигарев по поводу карантинных мер, которые действуют в Украине с начала пандемии коронавирусной инфекции в стране.

В Украине нет карантина, а есть

Эксперт считает, что в Украине на данный момент нет карантина, а в стране действует комплекс ограничительных мероприятий.

"У нас не может быть продлен карантин, потому что у нас нет карантина. То, что у нас есть сейчас, называется комплекс ограничительных мероприятий ("коза"). Сколько эта "коза" будет продолжаться - это уже другой вопрос. Надо разработать определенные шаги, и в принципе правительство дало нам какие-то определенные этапы выхода из этой "козы", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Теперь по мнению эксперта украинцы должны придерживаться этих этапов снятия ограничений. В тоже время Правительство должно следить, что происходит после снятия этих ограничений иВ  реагировать по ситуации.

Напомним, что в Украине карантинные меры действуют до 22 мая, но скорее всего карантин продлят в очередной раз.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 16 400 случаев COVID-19.


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