В Украине нет карантина, а есть "коза" - сенсационное заявление эксперта

Эксперт считает, что в Украине на данный момент нет карантина, а в стране действует комплекс ограничительных мероприятий.

"У нас не может быть продлен карантин, потому что у нас нет карантина. То, что у нас есть сейчас, называется комплекс ограничительных мероприятий ("коза"). Сколько эта "коза" будет продолжаться - это уже другой вопрос. Надо разработать определенные шаги, и в принципе правительство дало нам какие-то определенные этапы выхода из этой "козы", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Теперь по мнению эксперта украинцы должны придерживаться этих этапов снятия ограничений. В тоже время Правительство должно следить, что происходит после снятия этих ограничений иВ реагировать по ситуации.

Напомним, что в Украине карантинные меры действуют до 22 мая, но скорее всего карантин продлят в очередной раз.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 16 400 случаев COVID-19.