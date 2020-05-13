16:04 13.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ученые обнаружили еще один новый коронавирус: что теперь будет

Ученые, изучающие 227 образцов летучих мышей, собранных в китайской провинции Ухань, обнаружили новый вид коронавируса. Они назвали его RmYN02.

Ученые обнаружили еще один новый коронавирус: что теперь будет

Это может подтвердить теорию о том, что вирус родился в клетках летучих мышей, а затем проник в тела людей без лабораторного вмешательства.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на South China Morning Post'.

"Со времени открытия SARS-CoV-2 появилось много необоснованных предположений о том, что вирус имеет лабораторное происхождение", - сказал микробиолог Вандэн Ши из Первого медицинского университета Шаньдуна.

После анализа вирусов, обнаруженных в этих образцах летучих мышей, команде удалось обнаружить два почти полных генома коронавируса - RmYN01 и RmYN02. Первый из них имел низкое соответстви SARS-CoV-2, но второй - RmYN02 - 93,3%.

Кроме того, были также обнаружены генные мутации, которые встречаются как в SARS-CoV-2, так и в RmYN02.

- Наше исследование подтверждает, что летучие мыши, особенно рода Rhinolophus, являются важными естественными резервуарами для коронавирусов и в настоящее время являются пристанищем близких родственников SARS-CoV-2, хотя эта картина может измениться по мере увеличения исследования, - пишет команда исследователей в своем заявлении.

Ранее мы сообщали, что вторая волна коронавируса будет опаснее первой.


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