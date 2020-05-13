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Когда ожидать первые результаты тестирования вакцины на коронавирус: названы сроки

Институт Пастера в Париже участвует в трех проектах по вакцинации против COVID-19, самый продвинутый из которых на основе модифицированной вакцины против кори должен дать свои первые результаты в октябре. Об этом заявил координатор программы вакцинации Кристиан Герке.

Когда ожидать первые результаты тестирования вакцины на коронавирус: названы сроки

Отвечая на вопрос о графике клинических испытаний вакцины COVID-19 из модифицированной вакцины против кори, Герке сказал, что начало клинических испытаний ожидается в июле, а результаты первого этапа I - к концу октября.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AFP.

"Этап II или этап II / III запланированы на начало декабря", - добавила он.

"Как только будут собраны достаточные данные о качестве, безопасности, эффективности, иммуногенности и эффективности вакцины, может потребоваться экстренная классификация ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения). Это позволяет использовать продукты, которые еще не были утверждены "- добавил специалист.

По словам Герке, следует также учитывать, что "необходимо будет одновременно планировать производство крупномасштабных вакцин, чтобы быстро приготовить сотни миллионов доз".

Ранее мы сообщали, что вторая волна эпидемии коронавируса будет опаснее первой.


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