Сенсационное открытие в пещерах Болгарии: что там нашли

Анатомически современный человек (Homo Sapiens) достиг Европы около 45 тыс. много лет назад. Вскоре после этого при загадочных обстоятельствах другой вид человека, наш кузен - неандерталец, исчез из Европы. Тайна вымирания неандертальцев и вовлеченность в нее наших предков на протяжении многих десятилетий мучают ученых.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на ВВС.

Последние исследования показывают, что наши предки достигли Европы и распространились на несколько тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

Группа исследователей во главе с Жаном-Жаком Люблиным сообщила об обнаружении останков человека разумного в пещере Бачо Киро в Болгарии. В одном из самых низких слоев пещеры были обнаружены зуб и небольшие фрагменты кости, которые были идентифицированы только благодаря передовой технологии белка и ДНК.

Кроме того, среди прочего, был найден кулон с зубами медведя, похожий на найденный до сих пор в местах неандертальцев. Это означает, что первые Homo Sapiens встречались с неандертальцами, живущими в Европе.

Ранее мы сообщали, что ученые разгадали секрет существования материи.