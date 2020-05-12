Можно ли посещать храмы - мнение врача-инфекциониста

Ранее стало известно, что ВсеукраинскийВ совет церквей и религиозных организаций обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций. Эксперт считает, что на данный момент открывать церкви нельзя.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Сейчас, я думаю, этого делать нельзя. Я не знаю, что будет, есть определенные инстанции, которые это решают. Есть заболеваемость, поэтому нужно поберечься. На данном этапе должен сохраняться тот формат, который был до этого времени - службы онлайн. Что касается ограничений,В то проконтролировать всех невозможно", - отметил Малинка.

Врач-инфекционист считает, что священнослужителям не нужно давать поблажек в этом вопросе, так как они тоже обычные люди и находятся в зоне риска.

ВсеукраинскийВ совет церквей и религиозных организаций хочет, чтобы украинцам снова позволили посещать церковь с расчетом один посетитель на 5 кв.м.

На данный момент официального ответа от Кабинета министров на это обращения нет.

Ранее мы сообщали, чтоВ стало известно, когда в Украине откроют садики.