17:06 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Можно ли посещать храмы - мнение врача-инфекциониста

Врач-инфекционист Роман Малинка поделился своим мнением по поводу того, можно ли украинцам посещать церковь.

Можно ли посещать храмы - мнение врача-инфекциониста

Ранее стало известно, что ВсеукраинскийВ совет церквей и религиозных организаций обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных организаций. Эксперт считает, что на данный момент открывать церкви нельзя.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Сейчас, я думаю, этого делать нельзя. Я не знаю, что будет, есть определенные инстанции, которые это решают. Есть заболеваемость, поэтому нужно поберечься. На данном этапе должен сохраняться тот формат, который был до этого времени - службы онлайн. Что касается ограничений,В то проконтролировать всех невозможно", - отметил Малинка.

Врач-инфекционист считает, что священнослужителям не нужно давать поблажек в этом вопросе, так как они тоже обычные люди и находятся в зоне риска.

ВсеукраинскийВ совет церквей и религиозных организаций хочет, чтобы украинцам снова позволили посещать церковь с расчетом один посетитель на 5 кв.м.

На данный момент официального ответа от Кабинета министров на это обращения нет.

Ранее мы сообщали, чтоВ стало известно, когда в Украине откроют садики.


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