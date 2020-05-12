09:13 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда Украина откроет границы: важное заявление МОЗ

Несмотря на то, что 11 мая в Украине ослабили некоторые ограничения, карантин продолжат действовать. В том числе украинские границы все еще закрыты.

Когда Украина откроет границы: важное заявление МОЗ

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в вопросе открытия границ Украина ориентируется на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране, а также следит за решениями по этому вопросу европейских стран.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

"Для ориентира мы больше берем для себя Польшу, ведь мы идем по похожему сценарию. Только она на две недели впереди с эпидситуацией. Уже будем смотреть, как они будут открывать границы. Понимаете, коронавирус - новый вид инфекции, поэтому сложно делать ориентировочные прогнозы. Они достаточно редко подтверждаются", - отметил Ляшко.

Он отметил, что Украина также следит за заседаниями профильных министерств Европейского Союза, которые отвечают за эпидситуацию и за транспортное сообщение в ЕС.

Напомним, что в самом Европейском Союзе страны-члены Шенгенской зоны продлили временные ограничения на несущественные поездки до 15 июня.

Ранее мы сообщали, что еще одна европейская страна открывает с первого июля туристический сезон. ВВ 


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