13:20 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине точно будет вторая волна коронавируса - шокирующее заявление эксперта

Эксперт в сфере медицины Вадим Аристов поделился своим мнением по поводу смягчения карантинных мер в Украине.

В Украине точно будет вторая волна коронавируса - шокирующее заявление эксперта

Напомним, что начиная с 11 мая в Украине постановлением Кабинета министров снимаются некоторые ограничения по всей стране. При этом местные власти могут и дальше продлевать или вводить более жесткий карантин.

Эксперт считает, что Украина должна была вводить адаптивный карантин, так как украинцам нужно работать.

"Переход к адаптивному карантину уместен, потому что мы не можем не работать. Это приведет к банкротству многих предприятий и безработице. Но мы должны понимать, что вторая волна, скорее всего, будет — рано или поздно. По разным сценариям, от начала июня до начала октября", — цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Вадим Аристов отметил, что Украине нужно увеличиваться количество тестов на коронавирус, которые выполняются каждый день.

Он отметил, что в Украине каждый день выполняется около пяти-шесты тысяч тестов. При этом, по мнению эксперта, каждый день нужно выполнять приблизительно в два раза больше тестов – 10 000 – 12 000. Также он отметает, что нужно больше лабораторий, которые могут выполнять тесты.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 15 500 позитивных тестов на COVID-19.


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