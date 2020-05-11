Стало известно, куда пропали обещанные зарплаты медикам: что теперь будет

Премьер Денис Шмыгаль пояснил, как так произошло, что медики по состоянию на 11 мая все-еще не получили обещанние деньги. Он отметил, что медикам не выплатили надбавки из-за того, что местные власти руководствовались старым документом Минсоцполитики.

Ою этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Президента.В

"Деньги были направлены в регионы, однако местные власти руководствовалась не нынешним постановлением Кабинета министров, а документом Министерства социальной политики от 2003 года. Поэтому, несмотря на наличие средств в регионах, выплатить их не удалось", - отметил Шмыгаль.

На этой недели в Кабинете Министров будут искать варианты решения проблемы, чтобы медики наконец-то получили обещание деньги.

В тоже время премьер-министр отметил, что выплаты за апрель будут происходить через Национальную службу здоровья Украины, поэтому медики должны вовремя получить все деньги.

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