16:34 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Новые симптомы коронавируса: на что обращать внимание

Расстройства вкуса и обоняния, головная боль, боли в мышцах и озноб были добавлены в список наиболее важных клинических симптомов коронавирусной инфекции в понедельник, 11 мая, южнокорейской службой здравоохранения.

Новые симптомы коронавируса: на что обращать внимание

"Изменения отражают клинические данные, собранные к настоящему времени, и люди, у которых есть эти симптомы, должны быть обследованы", - сказал глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Дзон Юн Кионг.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Yonhap.

До сих пор в официальном списке симптомов, которые могут указывать на коронавирусную инфекцию, в Южной Корее были только лихорадка, кашель, проблемы с дыханием, боль в горле и пневмония.

Нарушения запаха и вкуса наблюдались у пациентов, инфицированных коронавирусом, также в других странах и регионах, и в некоторых случаях это были единственные признаки инфекции. Они также появляются в списке симптомов COVID-19, перечисленных на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, что сегодня, 11 мая в Украине официально сняли некоторые ограничения во время карантина.


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