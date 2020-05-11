Новые симптомы коронавируса: на что обращать внимание

"Изменения отражают клинические данные, собранные к настоящему времени, и люди, у которых есть эти симптомы, должны быть обследованы", - сказал глава Корейского центра по контролю за заболеваниями (KCDC) Дзон Юн Кионг.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Yonhap.

До сих пор в официальном списке симптомов, которые могут указывать на коронавирусную инфекцию, в Южной Корее были только лихорадка, кашель, проблемы с дыханием, боль в горле и пневмония.

Нарушения запаха и вкуса наблюдались у пациентов, инфицированных коронавирусом, также в других странах и регионах, и в некоторых случаях это были единственные признаки инфекции. Они также появляются в списке симптомов COVID-19, перечисленных на веб-сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, что сегодня, 11 мая в Украине официально сняли некоторые ограничения во время карантина.