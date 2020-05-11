Коронавирус никуда не делся, нужно соблюдать правила - Геращенко

Он отметил, что местная власть может привлекать к ответственности за нарушение карантина. Геращенко надеется, что она будет помогать представителям правоохранительных органов. Также он добавил, что карантинные меры, это ответственность не только полиции, но и местной власти иВ санитарно-эпидемиологических органов.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Нарушителей у нас меньше, чем было в европейских странах. Сама статистика говорит о том, что меры были своевременными и достаточными. Но нам нужно продолжать соблюдать меры безопасности и понимать, что вирус никуда не делся", - отметил заместитель министра внутренних.

Он также рассказал, что украинская полиция изучала опыт испанских и итальянских коллег по карантинным мерам в их странах.

"Важно, чтобы после ослабления мы не получили вторую волну, поэтому я призываю всех быть осторожными", - добавил Антон Геращенко.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 15 500 случаев COVID-19.