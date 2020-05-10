Что медреформой в Украине: министр рассказал когда ждать улучшения

Министерство здравоохранения Украины на данный момент занимается не только проблемами, связанными с борьбой с коронавирусной инфекцией, но и разбирается с тем, что делать с медицинской реформой в стране, второй этап которой запустили совсем недавно.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов отметил, что полностью реформировать украинскую медицину можно за три года.
"Это такой процесс, который невозможно провести за день, поэтому реформирование медицинской отрасли - одна из самых тяжелых реформ, которые осуществляются в мире... Думаю, если нормально работать от начала и до конца, чтобы полностью провести реформу, нам нужно три года", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.
При этом глава МОЗ добавил, что эти три года нужны для того, чтобы полностью все запустить, организовать весь процесс и в итоге все работало эффективно.
Отметим, что многие медики раскритиковали второй этап реформы, много больниц не получили деньги даже на зарплату работникам.
Напомним, что по последним данным в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 перевалило за 15 000.