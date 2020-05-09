20:29 09.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Передается ли коронавирус в воде: важна информация от ученых

Коронавирус уже сорвал планы на отдых летом, но можно будет ли просто поплавать в бассейне или на озере?

Передается ли коронавирус в воде: важна информация от ученых

Немецкие власти объявили о постепенном ослаблении ограничений, но отдых на природе больше не будет таким беззаботным, как до эпидемии. Бассейны должны быть снова открыты через несколько недель. Вопрос только в том, как вирус ведет себя в воде и как избежать опасности во время купания?

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на FAP.

По словам эксперта по гигиене Георга Кристиана Цинна, руководителя гигиенического центра Bioscentia, плавание в бассейне не является проблемой, поскольку вирус очень плохо передается через воду. Все, что попадает в воду бассейна, сильно разбавлено, включая вирусы и бактерии. А поскольку вода в бассейнах дезинфицируется хлором, риск заражения практически отсутствует.

Федеральное ведомство по охране окружающей среды придерживается того же мнения. Специалист по гигиене подчеркивает, что все, что происходит на открытом воздухе при сохранении дистанции, представляет гораздо меньший риск заражения, чем, например, ситуация на кассе или поездка на автобусе.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 14 500 подтвержденных случаев COVID-19.


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