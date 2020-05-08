Секс и коронавирус, стоит ли опасаться: новое исследование ученых

Специалисты в государственной больнице Шанцю говорят, что они проверили сперму 38 мужчин, которые заразились COVID-19. У шести из них, или 16%, был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на JAMA Network Open.

Пока не известно, может ли этот патоген быть инфицирован в результате полового контакта. Исследователи хотят определить это, особенно с учетом того, что вирус был обнаружен в сперме выздоровевших пациентов. Однако другие специалисты отмечают, что исследование, которое также проводилось в Китае в феврале и марте 2020 года, не выявило этот организм в сперме.

Прежде всего, неизвестно, активен ли коронавирус, обнаруженный в сперме, и может ли он заразиться, - заявил Аллан Пейси, андролог из Шеффилдского университета. Однако британский специалист признает, что в семенной жидкости ранее были обнаружены другие микробы, такие как вирусы Зика и Эбола.

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