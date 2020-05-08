11:55 08.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда в Украине откроют детские садики: новую информацию рассказал Ляшко

Многих украинцев волнует вопрос, когда будут отрыты детские садики. Тем более, что с 11 мая снимаются многие ограничения и больше количество украинцев вернется на работу, и возникнет вопрос, с кем останутся маленькие дети.

Когда в Украине откроют детские садики: новую информацию рассказал Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина-24" рассказал о в вопросе открытия детских садиков Украина будет ориентироваться на Германию. В этой стране с 11 мая откроют школы, и Украина намерена следить за ситуацией в Германии по этому вопросу.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Детские садики будут открываться, ведь бизнес пошел на роботу, и детей нужно оставлять под присмотром. Мы будем учитывать опыт Германии, где открыли школы. 11 мая будет ослабление - посмотрим, как оно будет влиять на ситуацию", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что если снятие карантинных мер в Украине не приведет к скачку заболеваемости и будет держаться далее на уровне - от 300 до 600 случаев, то будет рассмотрен вопрос по поводу открытия детских садов. Однако только при соблюдении всех противоэпидемических мер.

Ранее мы сообщали, что с 12 мая в Украине снова заработают сервисные центры МВД.


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