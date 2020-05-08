Когда в Украине откроют детские садики: новую информацию рассказал Ляшко

Заместитель министра здравоохранения, главный санврач Виктор Ляшко в эфире телеканала "Украина-24" рассказал о в вопросе открытия детских садиков Украина будет ориентироваться на Германию. В этой стране с 11 мая откроют школы, и Украина намерена следить за ситуацией в Германии по этому вопросу.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"Детские садики будут открываться, ведь бизнес пошел на роботу, и детей нужно оставлять под присмотром. Мы будем учитывать опыт Германии, где открыли школы. 11 мая будет ослабление - посмотрим, как оно будет влиять на ситуацию", - заявил Ляшко.

Также он отметил, что если снятие карантинных мер в Украине не приведет к скачку заболеваемости и будет держаться далее на уровне - от 300 до 600 случаев, то будет рассмотрен вопрос по поводу открытия детских садов. Однако только при соблюдении всех противоэпидемических мер.

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