Когда в Украине снова заработает общественный транспорт: важная информация от министра

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, что с 11 мая в стране должны увеличить количество общественного транспорта, который в большинстве городах работает по специальному графику. В тоже время министр отметил, что с 22 мая планируется увеличение количества людей в общественном транспорте.

"Если мы говорим о более широком круге (большем количестве людей. – Ред.), который сможет использовать общественный транспорт, то это уже после 22 мая. Однако можно отметить, что будет функционировать весь транспорт как в Украине, так и не в Украине в рамках новой реальности. То есть тотальный масочный режим", - цитирует министра Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом он отметил, что ситуация с метрополитеном совсем другая. Там тяжело контролировать, сколько людей зайдет в вагон метро.

Владислав Криклий отметил, что нужно подготовить процесс проверки и контроля перед тем как снова запустить метрополитен.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 13 500 подтвержденных случаев COVID-19.