Что будет с местными выборами в Украине: важное заявление

Председатель фракции "Слуги народа" Александр Корниенко против возможного переноса выборов и считает, что ситуация с коронавирусом в Украине должна быть более-менее спокойной.

"Все разговоры, инсинуации о том, что они будут перенесены, отменены так и останутся ложью наших оппонентов. Местные выборы будут по графику - 25 октября 2020 года. Все украинцы смогут отправиться на избирательные участки и сделать свой выбор", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылку Страну.

Председатель фракции "Слуги народа" считает, что карантин до осени не продлится и в общей ситуация должна улучшиться. Он отмечает, что Центральная избирательная комиссия должна будет разработать механизмы, которые обеспечат безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.

Напомним, что карантинные меры в Украине продлили до 22 мая, однако, скорее всего, карантин продлят на более длительный термин.