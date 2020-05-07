12:13 07.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с местными выборами в Украине: важное заявление

Хотя местные выборы в Украине должны пройти 25 октября этого года, уж сейчас в прессе ходят разговоры о том, что их могут перенести из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Что будет с местными выборами в Украине: важное заявление

Председатель фракции "Слуги народа" Александр Корниенко против возможного переноса выборов и считает, что ситуация с коронавирусом в Украине должна быть более-менее спокойной.

"Все разговоры, инсинуации о том, что они будут перенесены, отменены так и останутся ложью наших оппонентов. Местные выборы будут по графику - 25 октября 2020 года. Все украинцы смогут отправиться на избирательные участки и сделать свой выбор", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылку Страну.

Председатель фракции "Слуги народа" считает, что карантин до осени не продлится и в общей ситуация должна улучшиться. Он отмечает, что Центральная избирательная комиссия должна будет разработать механизмы, которые обеспечат безопасность избирателей и членов избирательных комиссий.

Напомним, что карантинные меры в Украине продлили до 22 мая, однако, скорее всего, карантин продлят на более длительный термин.


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