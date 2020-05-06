Карантин сделал то что нужно было в Украине: мнение эксперта

Он отметил, что карантин сумел выполнить свое главное задание – не позволить коронавирусной инфекции масштабно распространиться по стране.

"Карантин, в принципе, выполнил свою цель. У нас относительно спокойно, нет катастрофической ситуации, которая была в некоторых европейских странах, или даже в США, когда не справляется медицинская система, когда нашествие заболевших и большое количество умерших", - цитирует политолога Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Владимир Фесенко в тоже время отмечает, что карантин, который продолжается уже полтора месяца, сильнее всего бьет по малым и средним компаниям.

Он считает, что власти должны найти идеальную середину, когда с одной стороны нужно обеспечить минимальную безопасность, чтобы не было второй вспышки заболеваемости, а со второй нужно реанимировать экономику и выходить из карантина.

Ранее мы сообщали, что ученые определили, когда впервые коронавирус попал в организм человека.