09:18 05.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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За каким сценарием идет Украина в борьбе с коронавирусом: За кем нужно следить

Стало известно, на кого ориентируется Украина в ситуации с распространением коронавирусной инфекции внутри страны.

За каким сценарием идет Украина в борьбе с коронавирусом: За кем нужно следить

Главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире "Свободы слова" заявил, что Министерство здравоохранения Украины внимательно следит за ситуацией с COVID-19 в соседней Польше. По мнению Ляшко ситуация в нашей стране отстает от польской на 12-13 дней.

"Мы смотрим, сколько тестов делали в Польше, когда там было 5 тысяч больных и анализируем. В Украине на такое количество больных тестов делают немного меньше. Однако Украина делает их прицельнее. Например, провели 4 тысячи тестов, положительный результат дали 400. В Польше этот процент ниже", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Отметим, что по данным на вчерашний день в Польше 14 006 подтвержденный случай коронавирусной инфекции и 698летальных случаев. В тоже время в Украине 12 331 случаев COVID-19 и 303 смерти.

Ляшко также призвал всех украинцев при симптомах коронавируса не бояться обращаться за помощью к семейным врачам и в скорую помощь.

Ранее мы сообщали, что с 11 мая в Украине послабят карантин.


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