Это важно знать: появился новый симптом коронавируса

Исследование основано на наблюдении пациентов, инфицированных коронавирусом, которые были госпитализированы в учреждении в Барселоне, а также пациентов с легкими симптомами, остающихся дома.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на EFE.

Доктор Патриция Позо-Росич, координатор исследования в каталонской больнице, сказала, что "сильные головные боли у некоторых пациентов являются симптомом коронавирусной инфекции".

На сегодняшний день пациенты с COVID-19 чаще всего жалуются на затрудненное дыхание, расстройства пищеварительной системы, лихорадку и кашель. У несовершеннолетних коронавирусная инфекция часто сопровождается дерматологическими изменениями на стопах.

Позо-Росич говорит, что ее медицинская команда постоянно обнаруживает новые симптомы, связанные с заболеванием.

"Из недели в неделю мы удивляемся новым симптомам этого заболевания", - говорит специалист, указывая, что уже в январе в ее больницу приходили люди с мигренью и пациенты, сигнализирующие о неожиданной потере обоняния. Она указала, что оба эти симптома характерны для пациентов с COVID-19.

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