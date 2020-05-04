В Украине снова продлили карантин: названа новая дата

Весьма неожиданно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в стране будет продлен. Новая официальная дата – 22 мая. Однако есть и позитивные новости. С 11 мая будут некоторые снятия ограничений.

"Карантин будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире, и как будет проходить колебания этой кривой заболеваемости в Украине", - заявил на сегодняшнем заседании премьер-министр Украины.

Об этом пишет Ура-Информ.

Также он добавил, что с 11 мая в стране начнутся первые ослабление ограничений. Снова позволят гулять в парках, скверах и зонах отдыха. В тоже время откроются салоны красоты и парикмахерские. Также некоторым кафе и ресторанам позволят открыть летние площадки.

Ранее мы сообщали, что кабинет министров принял решение позволить проводить больницам плановые операции. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.