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Шокирующие слова эксперта ВОЗ: вакцина против коронавируса может вообще не появиться

Специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро считает, что вакцина SARS-CoV-2 может вообще не появиться, а мир должен подготовиться к тому, что коронавирус станет постоянной угрозой.

Шокирующие слова эксперта ВОЗ: вакцина против коронавируса может вообще не появиться

Доктор Набарро объяснил, что вакцины против некоторых вирусов не существует. Это может быть похоже с SARS-CoV-2.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

"Мы не можем быть абсолютно уверены, что вакцина для нового вируса из Китая появится вообще. Даже если это произойдет, она может не пройти все необходимые испытания", - сказал ученый.

"Мир должен подготовиться к тому, что коронавирус станет для нас постоянной угрозой", - добавил он.

Специалисты Исследовательского центра инфекционных заболеваний Университета Миннесоты придерживаются аналогичного мнения. Ученые недавно предположили, что COVID-19 останется с нами в течение следующих двух лет, а эпидемии станут цикличными.

Доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, считает, в свою очередь, что мир может никогда не вернуться к "нормальному состоянию" до начала эпидемии.

Ранее мы сообщали, что в Украине продлили карантин до 22 мая.


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