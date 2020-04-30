14:13 30.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244535:labazovych

Ляшко предупредил всех перед выходом из карантина: что нужно знать

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, когда Украине стоит выходить из карантина и на что стоит обратить внимание.

Ляшко предупредил всех перед выходом из карантина: что нужно знать

Виктор Ляшко отметил, что во время голосования за выход из карантина нужно будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране, а также как снятие некоторых ограничений скажется на дальнейшем распространении COVID-19.

"Когда мы говорим о выходе из карантина, нам нужно найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин, это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости на коронавирусную болезнь. Будет довольно обидно быстрее, чем нужно выйти из карантина", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Ранее министр здравоохранения отметил, что Украине удалось избежать пика коронавируса, который должен был наступить в стране в конце апреля. Также он отметил, что удалось не повторить ситуации в Италии и Испании. Все это удалось благодаря введенному вовремя карантину.

Напомним, что по последним данным в Украине уже более 10 000 подтвержденных случае COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Есть что скрывать: Китай против международного расследования по поводу распространения коронавируса Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО) В Украине отменили крупнейший музыкальный фестиваль: стала известна причина Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
Проишествия
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив