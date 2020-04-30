Ляшко предупредил всех перед выходом из карантина: что нужно знать

Виктор Ляшко отметил, что во время голосования за выход из карантина нужно будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране, а также как снятие некоторых ограничений скажется на дальнейшем распространении COVID-19.

"Когда мы говорим о выходе из карантина, нам нужно найти баланс между эпидемическими мерами и экономикой. Мы вовремя зашли в карантин, это подтверждают уровни нашей статистики заболеваемости на коронавирусную болезнь. Будет довольно обидно быстрее, чем нужно выйти из карантина", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Ранее министр здравоохранения отметил, что Украине удалось избежать пика коронавируса, который должен был наступить в стране в конце апреля. Также он отметил, что удалось не повторить ситуации в Италии и Испании. Все это удалось благодаря введенному вовремя карантину.

Напомним, что по последним данным в Украине уже более 10 000 подтвержденных случае COVID-19.