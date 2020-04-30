07:00 30.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Летний отдых в 2020 году: где и как будут отдыхать украинцы после карантина

Уже в ближайшее время в Украине должны ослабить карантинные меры, и многие украинцы предвкушают уже летний отпуск. Учитывая, что границы закрыты, а авиасообщение вряд ли скоро возобновят, украинцам придется провести отдых на отечественных курортах. Однако назвать цены, которые будут в этом году, не могут даже владельцы туристического бизнеса, пишет «НашеМисто» со ссылкой на Azov.UA.

Летний отдых в 2020 году: где и как будут отдыхать украинцы после карантина

Похоже, что курортный сезон в этом году все же состоится, хоть и начнется позже обычного. Уже к концу мая, если статистика заболеваемости будет стабильно улучшаться, ограничительные меры максимально смягчат, а к середине июня запустят междугородные автобусы и поезда. Кто-то из страха заразиться не рискнет покидать город, но многие, вырвавшись из четырех стен, отправятся к морю или в горы.

Курорты Азовского и Черного морей, а также Закарпатья вовсю готовятся принимать туристов и не скрывают, что ждут большого спроса. Так, владельцы баз отдыха и мини-отелей в Бердянске уверяют, что почти половина номеров, преимущественно премиум-класса, уже зарезервирована. И количество звонков растет с каждым днем.

Однако увеличение спроса может потянуть за собой и рост цен. Эксперты прогнозируют, что курорты Одессы могут стать дороже, чем «все включено» Турции или Египта.

Кроме того, владельцам украинских отелей вероятно придется приспосабливаться к новому формату сервиса, который будет требовать эпоха посткарантина. Например, внедрять особую систему взаимодействия гостей и персонала, которая позволит обеспечить дистанцию и свести к минимуму риск заражения. А также уделять в разы больше внимания гигиене, которая до сих пор была слабым местом большинства отелей на отечественных курортах.

Новые условия почти гарантированно приведут к увеличению расходов отельеров, а значит, и повышению стоимости отдыха. С другой стороны, неадекватно высокие цены могут отпугнуть украинцев, многие из которых в условиях коронакризиса ожидаемо будут экономить. Поэтому, как полагают эксперты, цены на морской отдых в 2020 году скорее всего вырастут, но не сильно.

Сориентироваться в актуальных ценовых предложениях баз отдыха и отелей на побережье Азовского и Черного морей поможет материал проекта «Кирилловка.Укр», обозреватели которого сделали достачно объемный справочник практически энциклопедического формата с информацией об инфраструктуре, жилье и особенностях большинства популярных морских курортов Украины. К слову, там же с помощью веб-камер можно в режиме реального времени следить, как отечественные рекреации готовятся к летнему сезону, а заодно сравнить их с зарубежными зонами отдыха.


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