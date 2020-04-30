13:57 30.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Есть что скрывать: Китай против международного расследования по поводу распространения коронавируса

Заместитель министра иностранных дел Китая Ле Юйчэн заявил, что Китай категорически против международного расследования пандемии коронавируса, в котором, как утверждается, говорится о В вине Китая.

Есть что скрывать: Китай против международного расследования по поводу распространения коронавируса

Несколько дней назад австралийские власти призвали провести международное расследование, чтобы выяснить, как локальная эпидемия из Китая переросла в глобальную пандемию. Президент США Дональд Трамп также рассказывая о последствиях, обвиняет китайские власти в дезинформации и отсутствии должного предупреждения мира против угрозы, исходящей от SARS-CoV-2.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Reurters.

Ссылаясь на интервью Ле Юйчэн для американской телекомпании NBC, министерство иностранных дел Китая опубликовало на своем веб-сайте заявление, в котором Пекин выражает решительную оппозицию "политизированному" международному расследованию, направленному на стигматизацию Китайской Народной Республики.

Таким образом, Китай отбрасывает все обвинения в свой адрес, заявляя, что ВОЗ и другие страны получали полную картину происходящей в стране пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным более 10 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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