09:01 29.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244508:labazovych

Приятная новость для водителей: штрафы отменяются

Пришли приятные новости для украинских водителей. Министерство внутренних дел УкраиныВ решило перенести запуск системы автоматической фотовидеофиксации дорожного движения.

Приятная новость для водителей: штрафы отменяются

В МВД приняли такое решение из-за пандемии коронавирусной инфекции в Украине. Еще 12 марта был представлен проект системы фиксации правонарушений в автоматическом режиме. Тогда отмечалось, что полностью система будет запущенна первого мая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Однако 11 марта в Украине ввели карантинные меры, которые в итоге повлияли и на дату запуска и этого проекта.

"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений", - отметили в МВД.

Также отмечается, что запуск системы отложен до выхода страны из карантина. Однако более подробной информации не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут штрафовать до 34 000 гривен тех, кто нарушит изоляцию.


Поделиться

Читайте также:
 
PowerNow – первый сервис аренды повербанков в Украине Услуги фасовка и упаковка таблеток с компанией Биолайт Прозрачные новости Prozorro Что лучше - конвекторы или керамические инфракрасные обогреватели
Проишествия
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив