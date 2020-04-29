Приятная новость для водителей: штрафы отменяются

В МВД приняли такое решение из-за пандемии коронавирусной инфекции в Украине. Еще 12 марта был представлен проект системы фиксации правонарушений в автоматическом режиме. Тогда отмечалось, что полностью система будет запущенна первого мая.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Однако 11 марта в Украине ввели карантинные меры, которые в итоге повлияли и на дату запуска и этого проекта.

"Эти ограничения частично касаются и работы определенных подразделений Национальной полиции и других организаций, задействованных в процессе работы системы автофиксации. Поэтому в МВД принято решение по отсрочке работы системы видеофиксации нарушений", - отметили в МВД.

Также отмечается, что запуск системы отложен до выхода страны из карантина. Однако более подробной информации не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут штрафовать до 34 000 гривен тех, кто нарушит изоляцию.