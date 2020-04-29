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Коронавирус в США: больше погибших в результате COVID-19, чем во время войны во Вьетнаме

После двух дней спада, в США наблюдалось увеличение числа ежедневных смертей COVID-19 до 2207 за последние 24 часа. Больше американских граждан погибло в результате эпидемии, чем умерло во время войны во Вьетнаме.

Коронавирус в США: больше погибших в результате COVID-19, чем во время войны во Вьетнаме

С момента начала эпидемии в США от коронавируса умерло 53 351 человек. Во время войны во Вьетнаме (1955-1975) было убито 58 220 американских солдат.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на АР.

Во вторник в США число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 превысило миллион. Последние данные говорят о 1 012 399 положительных тестах. В течение дня это число увеличилось примерно на 25 000.

Ни в одной другой стране мира не было диагностировано так много случаев заболевания коронавирусом. По данным Университета Хопкинса - вторая в этом отношении Испания насчитывает около 232 тысяч положительных тестов. Италия занимает третье место в списке с примерно 200 000 выявленных случаев.

Эпицентр эпидемии в США находится в Нью-Йорке. Около 295 тысяч человек сдали положительные результаты теста (около 1500 на 100 000 жителей). В Нью-Джерси таких результатов около 114 000, а в Массачусетсе - около 58 000. Аляска имеет наименьший положительный результат среди всех американских штатов - 351.

Ранее мы сообщали, чтоВ Италия начинает выходить из карантина.


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